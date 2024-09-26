19-35 Yaş İçin Efeler Belediyesi'nden İşsizlik Problemine Çare

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek işsizlik sorununa da el atan bir çalışmaya imza attı. Başkan Anıl Yetişkin, Aydın’da iş ve tarım makineleri operatör yetiştiren Belgesem ile Aydın’da yaşayan 19-35 arası kadın herkesin faydalanabileceği bir protokole imza attı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye gayret eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, artan işsizlik oranları ve beraberinde yaşanan sorunların çözümü için herkesin kendisine uygun mesleği en kısa sürede edinmesi gerektiğini belirterek bu kapsamda girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Kurucusu Okan Sezgin arasında bu kapsama işbirliği protokolü imzalandı. Yapılan protokol çerçevesinde son yıllarda en gözde mesleklerden biri olan iş ve tarım makineleri operatörü olmak isteyenler eğitimlerini indirimli olarak alacak.

İş birliği kapsamında kurslarda yer almak isteyen 19-35 yaş arasındaki erkekler yüzde 20, 19-35 yaş aralığındaki kadınlar ise yüzde 30 indirim kazanacak. Efeler Belediyesi personeline ise yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Katılımcılara, forklift, beko loder, mobil vinç, dozer, greyder, elektrikli transpalet, ekskavatör gibi 14 farklı iş makinesinin operatörlüğü öğretilecek.

Kursun, yeni bir iş kolu edinmek isteyen ya da mevcut becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlara önemli fırsatlar sunması bekleniyor. İndirimlerden yararlanmak isteyenlerin, başvurularını Efeler Belediyesi İstihdam Ofisi üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in bu girişimi, sadece işsizlikle mücadelede değil, aynı zamanda sosyal dayanışmanın güçlenmesine de katkı sağlaması bekleniyor. Protokolün kapsamında uygulanan indirimin yılsonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA