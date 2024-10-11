Miniklerden Kardeş Okuluna Destek

Aybastı Sefalık Şehit Sadık Kütük Ortaokulu öğrencileri öğretmenlerinin öncülüğünde yürüttükleri “Birlikte Başarıyoruz” projesiyle Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan 5 köy okulunda eğitim gören 15 öğrenciye kırtasiye, giyim ve ayakkabı desteğinde bulundu. Aybastı Sefalık Şehit Sadık Kütük Ortaokulu’nda okuyan 78 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle 5 köy okulunu kardeş okul olarak belirledi. Ailelerinin de destek verdiği yardım kampanyasında toplanan malzemeler Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan köy okullarına gönderildi.



“KARDEŞ KÖY OKULLARIMIZA DESTEK OLMAK ISTEDIK”



Projenin yardımlaşma bilincine faydalı olacağını söyleyen Sefalık Şehit Sadık Kütük Ortaokulu Müdürü Beytullah Evin, “Biz yardımlaşma ve dayanışmanın birlikte daha güçlü olduğunu göstermek istedik. Burada öğretmen arkadaşlarımızla beraber kardeş köy okullarımıza bir nebzede olsa katkıda bulunmaya çalıştık. 12 öğretmen arkadaşlarımız ve 78 öğrencilerimizle Bilgöl’ün Genç ilçesinde kardeş okullarımızın yanında olduk. Burada amacımız öğrencilerimize yardım ve dayanışma bilincini göstererek ve projemizin faydalı olacağını düşündük. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, katkı sunan ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: İHA