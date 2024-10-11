MSKÜ Rektörü 2 Yılı Değerlendirdi

Kaçar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan İzleme Raporlarına göre, MSKÜ’nün, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projelerinden en fazla yararlanan dördüncü üniversite olduğunu belirtti. Rektör Kaçar; “Uluslararası öğrenci değişim programlarından en fazla yararlanan ilk 20 üniversite arasındayız. Öğrenci kulübü sayısında da 9’uncu sıradayız. Dünya üniversiteleri sıralamasına 1501. sıradan girmiş bulunuyoruz. Dünya’da yaklaşık 25 bin üniversite mevcut olduğunu düşünürsek, ilk 2 bin 500’e girmeyi başardık. Buradaki hedefimiz ise 1201. sıralamasına girmektir. 1201’den sonra Araştırma Üniversitesi adayı olabiliyoruz. Bu bizim uzun vadeli bir amacımızdır” dedi.



“MEZUN ÖĞRENCI MEMNUNIYETI AÇISINDAN ÜST SIRALARDAYIZ”



“Diş Hekimliği Fakültesi’nden ilk mezunlarımızı uğurladık. Mezun memnuniyeti açısından üniversitemiz üst sıralarda yer alıyor. 15 programımız, mezun memnuniyeti açısından ilk 10 üniversite arasında yer alıyor. Bazı birimlerimiz engelsiz kampüs çerçevesinde turuncu bayrak ödülü aldı. Dünya etkili bilim adamları listelerinde yer alan hoca sayımız 4’ten 9’a yükseldi. Kampüs içinde kaykay pisti inşa ettik. Kampüs hayatını canlandırmak için peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitede eğitim öğretimde kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitim öğretim çalıştayları gerçekleştirdik. Milas’taki hayvan hastanesinin projesini hayata geçireceğiz. İhale çalışması başlayacak" diye konuştu.



“İKI BÖLÜM TURUNCU BAYRAK ALDI”



Fethiye Ziraat Fakültesi ve Dalaman’da Sivil Havacılık Yüksekokulu birimlerinin ‘Engelsiz Kampüs’ çerçevesinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülü aldığını belirten Rektör Kaçar, “Dünya Etkili Bilim Adamları listelerinde yer alan hoca sayımız ise 4’ten 9’a yükseldi. Kampüs içerisinde kaykay pisti inşa ettik ve kampüs hayatını canlandırmak için peyzaj çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca; Kampüs içinde öğrencilerimizin ürünleri daha hızlı ve ucuz ulaşabilmesi için Tarım Kredi Kooperatifi marketi açtık. Üniversitede eğitim-öğretim alanında kendimizi yenilemeye çalışıyoruz; bu kapsamda eğitim-öğretim çalıştayları gerçekleştirdik. Milas’taki hayvan hastanesinin projesini de hayata geçireceğiz ve ihale süreci başlayacaktır” ifadelerine yer verdi.



"ÖĞRENCİLERİMİZ BIZE EMANET EDILDI”



Rektör Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini belirterek, "Öğrencilerin bize emanet olduğunu sadece söylem olarak söylemiyorum. Ben de iki çocuk okuttum. Öğrencilerimiz, tüm kademelere kadar bu kuruma emanet olarak gönderiliyor. Öğrencilerimizi koruyup kollamamız gerekiyor. Zaman zaman her yerde istemediğimiz şeyler olabiliyor. Biz böyle bir süreç olursa gerekeni yaparız. Mobbing birimi kurduk. Cinsel tacizle mücadele koordinatörlüğümüz de var Üniversitemizde yaşanabilecek olumsuz davranışlara kesinlik tavizimiz olmayacak” diye konuştu.

Kaynak: İHA