Minik Öğrenciler İtfaiyeciliği Denedi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerini konuk etti. Minik öğrenciler, itfaiye üniforması giyerek temsili yangın söndürme tatbikatı yaptı ve itfaiye araçlarına binerek keyifli anlar yaşadı.

Yunusemre ilçesindeki özel bir anaokulunun öğrencileri, İtfaiye Haftası dolayısıyla öğretmenleri eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti. İtfaiye üniforması giyen, temsili yangın söndüren ve gönüllerince eğlenen minik öğrenciler, itfaiye araçlarına binmenin keyfini de yaşadı. Etkinliğe katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Minik öğrenciler ise İtfaiye Haftası dolayısıyla hazırladıkları resim çalışmasını Genel Sekreter Yardımcısı Pınar’a takdim ederek anlamlı bir jest yaptı. Etkinlik boyunca oldukça heyecanlı olan öğrenciler, hem itfaiyenin çalışma prensiplerini yakından görme fırsatı buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi.



“MANİSA İTFAİYESİ AKSİYON ALMADA ZİRVEDE”



Etkinliğin ardından itfaiye personeliyle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İtfaiye Haftası’nı kutladı. İtfaiye filosunun yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Pınar, makine, ekipman ve teçhizat noktasındaki yenilemelerde de son aşamaya gelindiğini söyledi. Pınar, “112 İl Koordinasyon Toplantısı’nda Türkiye ortalamasının altında bir başarı grafiği yakaladık. Olaya müdahale etme anlamında Türkiye ortalaması 4,69 saniye aksiyon alma. Bizim oranımız ise 2,09 saniye. Onun için hepinize teşekkür ederim. Türkiye ortalamasının altında olmak çok büyük bir başarı. Büyük bir gurur kaynağı oldu bizim için. Bu gururu bize yaşattınız, Allah razı olsun sizlerden” diye konuştu.

Kaynak: İHA