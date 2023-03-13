Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS, 4 Haziran'da deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın deprem bölgesindeki illerde de yapılacağını ancak bu öğrencilerin istemeleri halinde diğer illerde sınava girebileceğini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: LGS, 4 Haziran'da deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav hakkında açıklama yaptı. 

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük yıkım ile karşılaşan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler isterlerse LGS'ye farklı illerde girebilecek.

Bakan Özer'in açıklamasına göre; LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınavın deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacağını açıkladı. Özer ayrıca "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek" ifadelerini kullandı.

 
 
 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Deprem
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