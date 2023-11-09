MEB, yeni etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik hazırlanan yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçları yayımlandı.

Son Güncelleme:
MEB, yeni etkinlik ve ölçme araçlarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, gelişim düzeylerinin izlenmesi ve süreç odaklı değerlendirme yaklaşımının benimsenmesi kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçları hazırlandı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce yayımlanan etkinliklere ek olarak ilkokullar için matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden süreç odaklı ve durum belirlemeye yönelik hazırlanan etkinlikler yayımlanarak öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik yeni örnek etkinlikler ve ölçme araçlarına https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
MEB Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Son Güncelleme:
İlber Ortaylı: Türkiye’de Harf Devrimi, bir medeniyet değişimi değildir, hatta bir kültür devrimi de değildir İlber Ortalı: Türkiye’de Harf Devrimi bir kültür devrimi de değildir
Şifa deposu çorba! 1 kepçe içenin yanına grip yaklaşmıyormuş Şifa deposu çorba! 1 kepçe içenin yanına grip yaklaşmıyormuş
Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi Dilan Polat Engin Polat soruşturması! Engin Polat itirafıyla ses getirdi
Era Koleji, 20 kampüsünü Cumhuriyet’in 100. yılına özel şenliklerinde buluşturdu Era Koleji, 20 kampüsünü Cumhuriyet’in 100. yılına özel şenliklerinde buluşturdu
ÇOK OKUNANLAR
Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
En cimri 4 burç belli oldu: Hesabı hep karşı tarafa ödetiyorlar... En cimri 4 burç belli oldu
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Nüfusu tam 57 ili geride bıraktı!
'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı 'Bu işin şakası yok' diyerek uyardı: Borsa yatırımcılarına acil çağrı
Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait? Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Evde hangi masraf kime ait?