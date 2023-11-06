Era Koleji, 20 kampüsünü Cumhuriyet’in 100. yılına özel şenliklerinde buluşturdu

Türkiye'de milyonlarca kişinin katıldığı Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları yaklaşık 1 hafta öncesinden başladı. Bu kapsamda '100. Yıl Cumhuriyet Bayramı Büyük Şenliği' düzenleyen Era Koleji de 20 kampüsündeki öğrencileri, öğretmenleri ve velileri iki ayrı kampüste bir araya getirdi. Kolejin Çekmeköy kampüsündeki etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş ve bilimsel yolda sonsuza kadar yürüyeceklerinin altını çizen Era Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, coşkulu bir ortama ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Fatih Şimşek, “Yolumuza, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştireceği öğretmenlerden alacaktır” sözünden hareketle okullarımızda çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini ön planda tutarak benimsediğimiz çağdaş bir eğitim anlayışı ile çıktık” dedi.

“Teknoloji ve eğitim konusunda çok hassas davranıyoruz”



"Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gururla kutlarken kuruluşumuzun da 10. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Era Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, “Kutlamamızda 20 kampüsümüzdeki öğrenciler, öğretmenler ve veliler iki farklı şenlikte bir araya geldi. Ailemiz her geçen gün büyüyor, büyürken de eğitimlerimizi yenilikçi çağa ayak uydurarak geliştiriyoruz. Teknoloji ve eğitim konusunda çok hassas yaklaşıyoruz. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunması için tasarlanan yapay zeka destekli 'Çağdaş Robot'u tüm okullarımıza ulaştıracağız. Çağdaş Robot ile okullarımızda yeni bir akım başladı. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler birbirlerine çağdaş / çağdaşım olarak hitap ediyor. Çağdaş Robot sayesinde robotik kodlama şampiyonalarında çok daha güçlü bir duruş sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Yapay zekayı öğrencilerimizin eğitimlerine dahil ediyoruz”

Bahçeşehir kampüsündeki kutlamalara katılan Era Koleji Teknoloji ve Eğitim Genel Müdürü Sinan Telli ise, ”Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlaması vesilesiyle düzenlediğimiz şenliğimize bu denli yoğun katılım olduğu için çok mutluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde çağdaş bir eğitim anlayışıyla 10 yıldır hizmet veren kurumumuzun teknoloji ve robotik kodlama alanındaki başarılarını geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. Günümüzün en önemli teknoloji dallarından biri olan yapay zekayı öğrencilerimizin eğitimlerine dahil ederek başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Era Koleji'nin 20 farklı kampüsünde gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen sahnede öğrenci ve öğretmenler şiir dinletileri yaptı, marşlar söyledi, zeybek oynadı ve dans gösterileri gerçekleştirdi.