Arev Vakfı Cumhuriyet’in 100. yılını özel bir geceyle kutladı

30 Ekim'de gerçekleştirilen Cumhuriyet coşkusu ve sanat dolu törene, AREV Vakfı ve Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Beylikdüzü İlçe Kurucu Belediye Başkanı Y. Mühendis Vehbi Orakçı'nın ev sahipliğinde birçok ünlü isim katıldı.

Arev Vakfı Cumhuriyet’in 100. yılını özel bir geceyle kutladı

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen tören Cumhuriyet ve Atatürk fotoğraflarına yer verilen sergi ile başladı. Serginin hemen ardından verilen yemek sonrası, AREV ÖDÜLLERİ TÖRENİ gerçekleştirildi. Törende, eğitime desteklerini esirgemeyen basın, sanat ve bilim dünyasından birçok ünlü isme onur ödülleri takdim edildi.

AREV Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ortaokulu öğrencileri ve AREV Vakfı mensuplarının oylarıyla kazananların belirlendiği "AREV Ödülleri 2023" töreninde toplam 33 ödül sahibini buldu.

Gecede konuşan Vehbi Orakçı şunları söyledi: “AREV Okulları, sanat, eğitim ve Cumhuriyet değerlerini en üst düzeyde bir araya getirerek geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor. AREV Okulları'nın vizyonu, geleceğin liderlerini yetiştirirken sanatı, eğitimi ve Cumhuriyet sevgisini en üst seviyede birleştirmek, böylece ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. AREV Okulları taşıdıkları vizyon ve misyonlarıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve gelecekte de başarılı ve değerli bireyler yetiştirmeye devam edecek.”

Etiketler
B2press
Hizbullah MEB'de kadrolaşmış: 3 isim dikkat çekti Hizbullah MEB'de kadrolaşmış
Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün Akın akın Türkiye'den göç alıyor! 1 ayda ülkeye yerleşmek mümkün
Star TV Yalı Çapkını dizisinin yerine yeni dizi! İlk bölümü de başlıyor Star TV Yalı Çapkını dizisinin yerine yeni dizi! İlk bölümü de başlıyor
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin anaokulu öğrencisi beyaz balon uçurdu Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin anaokulu öğrencisi beyaz balon uçurdu
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi: 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu! 5 bin lira emekli ikramiyesinin hesaplara ne zaman yatacağı belli oldu!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı
Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın" Cem Garipoğlu'nun babasından savcılığa dilekçe! "Mezar açılsın"
CHP liderine kim engel oldu? Kılıçdaroğlu’na çekilme teklifi gittiğinde içeride neler yaşandı? Kılıçdaroğlu’na çekilme teklifi gittiğinde içeride neler yaşandı?
Vuslat Doğan Sabancı'dan tekne kazası sonrası ilk paylaşım Vuslat Doğan Sabancı'dan tekne kazası sonrası ilk paylaşım