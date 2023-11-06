Arev Vakfı Cumhuriyet’in 100. yılını özel bir geceyle kutladı

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü onuruna düzenlenen tören Cumhuriyet ve Atatürk fotoğraflarına yer verilen sergi ile başladı. Serginin hemen ardından verilen yemek sonrası, AREV ÖDÜLLERİ TÖRENİ gerçekleştirildi. Törende, eğitime desteklerini esirgemeyen basın, sanat ve bilim dünyasından birçok ünlü isme onur ödülleri takdim edildi.

AREV Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ortaokulu öğrencileri ve AREV Vakfı mensuplarının oylarıyla kazananların belirlendiği "AREV Ödülleri 2023" töreninde toplam 33 ödül sahibini buldu.

Gecede konuşan Vehbi Orakçı şunları söyledi: “AREV Okulları, sanat, eğitim ve Cumhuriyet değerlerini en üst düzeyde bir araya getirerek geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumu olarak öne çıkıyor. AREV Okulları'nın vizyonu, geleceğin liderlerini yetiştirirken sanatı, eğitimi ve Cumhuriyet sevgisini en üst seviyede birleştirmek, böylece ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. AREV Okulları taşıdıkları vizyon ve misyonlarıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve gelecekte de başarılı ve değerli bireyler yetiştirmeye devam edecek.”