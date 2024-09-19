MEB Takvimi Paylaştı! İşte 2024-2025 Ortak Sınav Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı 6.7.9.10 sınıf ortak sınav tarihlerini duyurdu. İşte çok merak edilen ortak sınav tarihleri...

MEB Takvimi Paylaştı! İşte 2024-2025 Ortak Sınav Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortak sınav tarihleri belli oldu. Yılın ilk ortak sınavı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

  • 1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
  • 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
  • 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
  • 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025
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