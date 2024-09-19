MEB Takvimi Paylaştı! İşte 2024-2025 Ortak Sınav Tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı 6.7.9.10 sınıf ortak sınav tarihlerini duyurdu. İşte çok merak edilen ortak sınav tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortak sınav tarihleri belli oldu. Yılın ilk ortak sınavı ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:
- 1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,
- 1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,
- 2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025
- 2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025