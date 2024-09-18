Okul Kantinleri Mercek Altında

Yıldırım Belediyesi, okulların açılması ile birlikte kantinleri denetlemeye aldı.

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Okul Kantinleri Mercek Altında

Yıldırım Belediyesi, okulların açılmasının ardından öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kantin denetimlerine başladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, satılması yasak olan ürünlerin denetimi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe genelinde okullarda kantin denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, “Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi için denetimlerimiz ilçe genelinde devam edecek. Yıldırım’ın geleceği olan çocuklarımız için hassasiyetle çalışacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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