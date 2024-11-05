LGS Tarihi Belli Oldu

Eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS Tarihi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın tarihi açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

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Kaynak: AA

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