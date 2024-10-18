Hakkari’de “Eğitimi Geliştirme ve Takip” Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Vali Ali Çelik’in talimatı ve yakın takibiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Hakkari’nin eğitim potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek olan “Hakkari Eğitimi Geliştirme ve Takip Projesi”, Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda il protokolü ve eğitim paydaşlarının katıldığı bir programla tanıtıldı. Burada konuşan Vali Ali Çelik, Hakkari Eğitimi Geliştirme Projesi hakkında bilgi edindiğinde, projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Vali Ali Çelik, "Bu proje, ilimizin eğitim kalitesini yükseltmek için önemli bir adım. Bu projedeki eylem ve faaliyetleri yerine getirmek zorunluluktan değil isteyerek ve gönüllülük temelinde olmalı. Ancak böyle kurumsal kapasitenizi artırabilirsiniz. Mış gibi yaparak bir gelişim kaydedemezsiniz. Kurumsal gelişim açısından, başladığınız yer ile bitirdiğiniz yer aynı olmamalı, hayırla yad edilmek için mesafeler kat etmelisiniz. Asıl olan öğretmenlerinize, velilerinize, çalışanlarınıza ve öğrencilerinize değerli olmayı hissettirmek. Eğitimin tüm paydaşları, özellikle öğretmenlerimiz, istekle, heyecanla ve şevkle bu projeyi sahiplenirse ilimizin eğitimdeki başarı çıtasının yükseleceğine yürekten inanıyorum. Bu projenin başarıya ulaşmasında, resmi/ özel tüm kurum ve kuruluşlar ile eğitimin en önemli paydaşları olan velilerimizin desteği, üniversitelerimiz, STK’lar, belediyelerimiz, hatta sağlık, emniyet ve jandarma güçlerimizin katkısını çok önemli buluyorum. Bu süreci birlikte götürebilirsek o zaman Hakkari’de, eğitimin niteliğini, öğrencilerimizin başarı yeteneğini ve bu ülkeye ve millete faydalı birer insan olarak yetişmeleri noktasındaki karakter gelişimlerini de güzel bir şekilde temin etmiş oluruz. Kelebeğin kanat çırpması misali, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bu projeye iradesini koyan, katkı sunan ve içini güzel dolduran herkesi, sırtımızda ve başımızda taşıyacağız. Bu proje, toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri olan eğitimin niteliğinin artırılması konusunda geliştirdiğimiz önemli bir proje. Günümüzde, başarılı olmanın ana ölçütü, akademik olarak soru çözmeye endekslenmiş, oysaki bunun yanına yan etmenleri de eklemek gerekiyor. Ben, sportif ve sosyal yönü gelişmiş, iletişimi daha güçlü bireyleri yeğlerim. Ailelerimizin her zamankinden daha etkin bir şekilde eğitim öğretim süreçlerine katılması çok önemli. Öğrencilerimizin başarılarını artırmak amacıyla hem ailede geçirilen zamanın iyi değerlendirilmesi hem de öğretmenler ve idarecilerimizle sık iletişim halinde olunması, çocuklarımızın gelişimine çok ciddi katkılar getireceğinden bu husus büyük önem arz ediyor. Özellikle de okuma alışkanlığının edinilmesini istiyorsak bizim de aile bireyleri olarak elimizde muhakkak bir kitap olmalıdır. Yine çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için, teknoloji ürünlerini kullanırken daha dikkatli olmalıyız. Zira eğitim, dayanışmayla ve birlikte koşmakla olur. Okullar, insanların karakter ve kişiliklerinin oluştuğu, yarınlarımıza dair beklentilerimizin olduğu yerlerdir. Eğitimin gayesi ve insan gelişimindeki temel parametre, davranış değişikliği oluşturmasıdır. Bu da bir süreç ve tekrar gerektiriyor; çünkü tekrar eden yapılar başarıya ulaşır" dedi.

Kaynak: İHA