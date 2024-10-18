Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı

Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin kariyer basamaklarını ve eğitim sisteminde yapısal değişiklikleri kapsayan bir düzenlemedir. Bu yasa ile öğretmenlerin uzman ve başöğretmenlik gibi unvanlarla kariyer gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasa, yürürlüğe girmiş oldu.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kabul edilen yasa ile uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirildi. Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmenlik unvanı için başvurabilecekler.