Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı

Üniversiteye daha önce gitmemiş 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında üniversitelere yerleşenlerin YKS puanları tartışma yarattı.

Son Güncelleme:
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı

ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasıyla bölümlerin taban ve tavan puanları da belli oldu. Üniversiteye daha önce gitmemiş olan 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi dahil birçok üniversite, düşük puanlarla öğrenci kabul ettiği ortaya çıktı.

Eski sistemde, 4 senelik üniversite eğitimi için belirlenen baraj puanı 180 iken, 2023'te daha düşük puanlarla üniversiteye öğrenciler alındı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümüne 166 puanla kabul edilen bir kişinin hikâyesi ise sosyal medyada tepki çekti.

24 YAŞINDAN BÜYÜK KADINLAR İÇİN 21 BİN 42 KİŞİLİK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce yaptığı bir açıklamada, 34 yaşını doldurmuş ve daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadın adaylar için 21 bin 42 kişilik kontenjan ayrıldığını duyurmuştu.

ODA TV'nin özel haberine göre, 34 yaş üstü kontenjanından faydalanan bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi Fizik (İngilizce) bölümüne 166 puanla kabul edildi.

Öte yandan, aynı bölüme genel yerleştirme kontenjanından giren öğrencilerin en düşük puanı ise 511 oldu. Kontenjanlar arasındaki puan farkı, sosyal medyada tepki çekti.

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi
Son Güncelleme:
Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı
Kek kabarmıyorsa işin sırrını hep atlamışız: Tepsiye sığmayan kabarık kekin püf noktası Kek kabarmıyorsa işin sırrını hep atlamışız: Tepsiye sığmayan kabarık kekin püf noktası
Online dil öğrenme platformu, ‘Dünya Dil Endeksi’ çalışmasını yayımladı Online dil öğrenme platformu, ‘Dünya Dil Endeksi’ çalışmasını yayımladı
Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor Açmayan çiçeklerin tek çaresi bu! Toz haline getirip toprağına ekleyin: Çiçek coşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı
İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adaylığı kulislerini yazdı İsmail Saymaz 'açık ara önde' diyerek AKP'nin İstanbul adayını yazdı
CHP'de 10 ilçe kongresi tamamlandı: İşte kazanan isimler CHP'de 10 ilçe kongresi tamamlandı
AKP'li başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti AKP'li başkanın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti