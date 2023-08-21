Eski sistemde barajı bile geçemiyordu: 166 puanla Boğaziçi'nde fizik bölümünü kazandı

ÖSYM YKS Yerleştirme sonuçlarının yayınlanmasıyla bölümlerin taban ve tavan puanları da belli oldu. Üniversiteye daha önce gitmemiş olan 34 yaş üstü kadınlar için ayrılan kontenjan kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi dahil birçok üniversite, düşük puanlarla öğrenci kabul ettiği ortaya çıktı.

Eski sistemde, 4 senelik üniversite eğitimi için belirlenen baraj puanı 180 iken, 2023'te daha düşük puanlarla üniversiteye öğrenciler alındı. Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümüne 166 puanla kabul edilen bir kişinin hikâyesi ise sosyal medyada tepki çekti.

24 YAŞINDAN BÜYÜK KADINLAR İÇİN 21 BİN 42 KİŞİLİK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce yaptığı bir açıklamada, 34 yaşını doldurmuş ve daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadın adaylar için 21 bin 42 kişilik kontenjan ayrıldığını duyurmuştu.

ODA TV'nin özel haberine göre, 34 yaş üstü kontenjanından faydalanan bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi Fizik (İngilizce) bölümüne 166 puanla kabul edildi.

Öte yandan, aynı bölüme genel yerleştirme kontenjanından giren öğrencilerin en düşük puanı ise 511 oldu. Kontenjanlar arasındaki puan farkı, sosyal medyada tepki çekti.