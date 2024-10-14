Düzce'de Lise Öğrencileri Mimarlarla Buluştu

Bahçeşehir Gençlik Merkezi kariyer sahibi insanları gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Bahçeşehir bölgesinde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nde öğrencilere mimarlık mesleğinde kariyer sahibi olmuş bireyler ve mimarlık okuyan öğrencilerle seminer düzenlendi. Lise öğrencileri mimarlık mesleğini en iyi şekilde öğrenirken, üniversite öğrenimlerinde neye dikkat etmeleri gerektiği ile ilgili de bilgiler aldı.

Kaynak: İHA