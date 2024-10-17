Cizre'de Öğrencilere Söyleşi Programı Yapıldı

Cizre Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dicle Lisesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşi programında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV ) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya; İslam, bilim ve teknoloji alanındaki önemli çalışmalarıyla maziden atiye köprü kuran Prof. Dr. Fuat Sezgin’i öğrencilere anlattıklarını söyledi. Öğrencilere yönelik sunum yapan Çetinkaya, İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetin ve tarihin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatından ve eserlerinden bahsetti. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ömrünü İslam bilim tarihine adadığına dikkat çeken İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, böylesine önemli şahsiyetin bugün gerek İslam coğrafyasında gerekse dünyanın farklı bölgelerinde bilimle uğraşan kişiler için rol model olduğunun altını çizdi.



Cizre Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde gerçekleştirilen söyleşiye; Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ve davetliler katıldı.

Söyleşi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA