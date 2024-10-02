CHP'liler MEB'e Yürüdü: Zil, Sizi Uyarmak İçin Çalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş koordinasyonunda, Genel Başkan Yardımcıları, Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne yürüdü.

CHP heyeti, MEB önünde açıklamada bulundu. Açıklamada, okullardaki temizlik sorununa dikkat çekildi.

'ZİL SİZİ UYARMAK İÇİN ÇALIYOR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"2 Eylül'de okul açıldı. Bakan 19 Eylül'de 'Biz 120 bin personel alacaktık. Başvuru olmayınca okullarda sorun oldu' dedi. 8 bin liraya çalıştıracaklardı. Bu yasal değil. Okul zili bu yasasızlık nedeniyle kalabalık sınıflarda nefes almaya çalışan öğrenciler için çalıyor. Bu okulları kim temizliyor? Öğrenciler.

İşinizi yapmadığınız gibi o okulların müdürlerini, öğretmenlerini, öğrencilerini cezalandırıyorsunuz. Kim temizliyor okulları? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler. Elinizden gelen neyse yapın. Bu konuda partimiz iktidara destek vermek isterken MEB yardım talep eden okul müdürlerini fişliyor. Siz bu ülkeye düşman mısınız? Siz bu ülkenin çocuklarına düşman mısınız?

Türkiye'nin her okula güvenlik görevlisi atama gücü yok mu? Çıkıp açıklasınlar gerekçelerini neden yok? 9 ayda 9 çocuk öldü. Araştırma önergelerimiz reddediliyor. Zil, ölen öğretmen ve öğrencilerimiz için artık çalmıyor ama sizi uyarmak için çalıyor.

Bakan, haklarıyla aldıkları maaşlar için 'Biz öğretmenleri fonluyoruz' diyerek öğretmenleri aşağılıyor. 1.2 milyon öğretmenin sorunlarını çözen bir yaklaşım yok. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni bugün Meclis'te yeniden görüşmeye başlıyoruz."

Kaynak: ANKA