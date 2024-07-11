CHP'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İçin Danıştay’a Başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP Milletvekillerinden oluşan Heyet bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili Danıştay’a yürütmeyi durdurma başvurusu yapacak.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplumun geniş kesimlerince tepkilere neden olan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onay sürecinden geçen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni onayladı.

Hazırlık sürecinin aceleye getirilmesi üzerinden de tepki çeken yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, laik ve bilimsel eğitime büyük meydan okuma olarak nitelendiriliyor.