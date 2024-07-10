Maarif Okullarına Ayrıcalık! Muaf Olacaklar

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, “Gölge Bakanlık” olarak adlandırılan ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından “yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na yönelik ayrıcalıklar sürüyor. Yurtdışında 52 ülkede 465 okulu bulunan vakfa Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’yle daha önce sağlanan ayrıcalıkların süresi uzatıldı. Buna göre vakfın bulunduğu ülkenin müfredatının uygulandığı okullarından mezun olan öğrencilerin diplomaları Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim diplomalarına denk olacak.

Mayıs 2019’da yürürlüğe giren yönetmeliğe 2 Ocak 2023 tarihinde eklenen yeni ibareyle denklik işlemlerinden muaf tutulurken dün yayımlanan yönetmelikle ise süresi uzatıldı.

Yönetmelikte şu ifadeler yer aldı: “Yurtdışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı Kanununa göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan gelen öğrenciler; denklik işlemine tabi tutulmaz. Denkliğe tabi tutulmaksızın ülkemizdeki okullara kaydı yapılan öğrencilerden, ilköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilenler, sorumluluktan muaf tutulur.”

MÜFREDAT FARKLI

“Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetiştirme” amacıyla eğitim veren Türkiye Maarif Vakfı’nın 52 ülkede 465 okul, bir üniversitesi bulunurken bünyesinde 54 bin öğrenci eğitim alıyor. Vakıf son olarak 4 Temmuz’da Zambiya ile imzalanan anlaşmaya göre bu ülkede de okul açabilecek. Yapılan anlaşmaya göre başkent Lusaka’da bulunan FETÖ okulları vakfa devredilecek. Buna göre vakfın eğitim faaliyeti yürüttüğü okul sayısı 53’e yükselecek.

Denklik sınavlarından muaf tutulmalarına rağmen vakfın okulunda öğrenciler bulunduğu ülkenin müfredatıyla eğitim görüyor.

Vakfın internet sitesinde müfredata ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Temelde faaliyet gösterilen ülkenin millî müfredatı esas alınarak verilen Maarif eğitiminde, ihtiyaç duyulması halinde ve ilgili hükümetin onayıyla dünyanın saygın eğitim kurumları tarafından kabul gören uluslararası programlar da uygulanır.”

KAYNAK MAARİF’E

Resmi Gazete’de 29 Mayıs’ta yayımlanan kara göre, öğrenciler için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek için “kaynak yok” bahanesinin arkasına saklanan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinden vakfa 5,7 milyar TL aktarılacak.

Vakıf, 2021 ve 2022 yıllarında bütçeden sırasıyla 1,7 milyar TL ve 1,8 milyar TL pay almıştı. 2023 yılında ise eğitim bütçesinden Maarif Vakfı’na aktarılan miktar kayıtlara 2 milyar 955 milyon TL olarak geçmişti.