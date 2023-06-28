Boğaziçi QS'in listesinde 200 sıra yükseldi

Uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Quacquarelli Symonds’in (QS) hazırladığı "Dünya Üniversiteler Sıralamasının" 2024 yılına dair değerlendirmesinde, Boğaziçi Üniversitesi; geçen seneki performansını yaklaşık 200 sıra ilerleterek 514. oldu. Boğaziçi Üniversitesi, "mezun istihdamı" sıralamasında da yaklaşık 3 bin üniversite arasından da 121. sırada yer aldı.

Londra merkezli Uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Quacquarelli Symonds (QS), "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024" listesini yayımladı. 104 ülkeden yaklaşık olarak 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı listede Boğaziçi Üniversitesi, dünya sıralamasında 514’üncü sıraya yükseldi. Boğaziçi Üniversitesi böylelikle, son beş yıl içindeki en iyi performansını sergilemiş oldu.

DOKUZ AYRI KATEGORİ BULUNUYOR

QS üniversiteler sıralaması, "akademisyen başına düşen atıf", "akademisyen/öğrenci oranı", "uluslararası araştırma ağlarındaki görünüm", "uluslararası öğrenci oranı", "uluslararası akademisyen oranı", "mezun istihdamı", "sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler", "işverenlere göre saygınlık" ve "akademisyenlere göre saygınlık" alanlarından oluşan 9 kriterin farklı oranlarda dikkate alınmasıyla oluşturuluyor.

REKTÖR MEHMET NACİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, bu yıl yükselen performansa dikkat çekerek QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024 ile ilgili şu sözleri kaydetti:

“Bu sene dünyada 514. sıraya yükselerek, ilk yüzde 35’lik dilimde yer aldık. Ancak Boğaziçi Üniversitesi olarak bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye’nin lider üniversitesi olarak ilk 200, hatta ilk 100’ü hedeflememiz gerekir. Ancak sadece üniversite sıralamalarında daha yüksek sıralar elde etmeyi kastetmiyorum. Başta ülkemize, ardından dünyaya daha fazla katma değer sunmak, istihdam ve sürdürülebilirlik gibi tüm alanlarda en iyisini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”