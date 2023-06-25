Özel okul fiyatlarına zam yüzde 100'ü aştı

Özel okul fiyatlarına yapılan zamlar yüzde yüzü aşıyor. Bu zamlarla büyükşehirlerde fiyatlar 600 bin liraya kadar çıktı.

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Özel okul fiyatlarına zam yüzde 100'ü aştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yüzde 65 zam sınırı sadece ara kayıtlarda geçerli olabildi. Yeni kayıtlarda yapılan zamlarsa yüzde yüzü aşıyor.

NTV’de yer alan habere göre sektör temsilcileri, okul ücretlerindeki zammın enflasyonla ilgili olduğunu söylüyor.

Velilerse, özel okul ücretlerinde bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bu düzeydeki zamları şöyle değerlendirdi:

“Bir yıl önce yüzde 36,8 zam izni verildi ama elektrik yüzde 300 arttı. Öğretmenin yaşayabilmesi için en az yüzde 80 yapılması gerekiyordu. Öğretmenin yaşayabilmesi için, devlet memuru öğretmenin maaşının altında maaş almaması lazım. Bir okul yapmak en az 200, 300 milyon lira. Özel okulun karlılığı maksimumu yüzde 15. Eksiklik yapmaz maaşları eksiksiz yatırırsanız… Devletimizin veliye destek vermesi gerekiyor. Biz özel okula destek verilmesine karşıyız.”

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