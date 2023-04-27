Biruni Üniversitesi öğrencilerinden zam tepkisi!

Zeytinburnu’nda kampüsü bulunan Biruni Üniversitesi'nin okul ücretine yüzde 100 ila yüzde 130 oranında zam yapması tepkileri de beraberinde getirdi. Yağmur altında toplanan öğrenciler zam oranlarını protesto etti.

Arkadaşları adına konuşan Öğrenci Göktuğ Tepe, “Birçok okulda olduğu gibi öğrencisi olduğumuz Biruni Üniversitesi de bu yıl adeta geleceğini emanet ettiği gençlere çok yüksek zamlar uygulayarak söz de ÜFE-TEFE oranlarıyla zam yaptıklarını belirtmelerine rağmen bu yıl bizlere yüzde 110 yüzde 130 arası zamlar yaptı. Nisan ayıda baz alınarak açıklanan ÜFE-TEFE oranı yüzde 70.2 iken bizlere yapıldığı söylenen ve yapılan zam ortadadır. Okulumuzun açıklamasına göre bizlere yapılan zam yüzde 89 şeklinde olduğu. Ancak elimizdeki geçen yılın ve bu yılın belirlenen tutarları göz önünde bulundurulduğunda bu zam oranı belirttiğimiz gibi yüzde 110 ve yüzde 130 arasındadır” dedi.

"ADRESİM YIKIK DURUMDA"

Depremden etkilenen bir ailenin çocuğu olan Ebru Nida Sarıkaya, zam oranını kabul etmediğini söyleyerek “Deprem bölgesinden geliyorum, kendileri bizimle iletişim sağlamadılar. Adresim yıkık durumda olmasına rağmen benimle sadece ücretin alınacağı zaman iletişim kurulmuş. Ben bu durumu kabul etmiyorum. İnsanlık vardı, biz can kaybettik, bunlar söylenmedi. Mezun olduğumuzda 320 bin lira ödeme mesajı atıldı. Ve erken ödeme tarihi belirtildi. Depremzede öğrencilerin göz önüne alınması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

"1 MAYIS'TAN SONRA TEKRAR BİR ZAM YAPILACAK"

Yapılan zammı kabul etmeyen öğrenci Ceren Dilde, “Biz depremden çıktıktan sonra bir anda bizi çağırdılar. Sınavlarımızı yüz yüze yaptılar. Sınav haftamızda bize ücretleri açıkladılar. Fiyatlar, kimsenin kabul etmeyeceği şekilde yüksek. Biz öğrenciler olarak mağdur durumdayız. Bir anda 68 bin liradan 136 bin liraya çıkardılar. Ben ebelik bölümü öğrencisiyim. Bu 10 günlük fiyat, 1 mayıstan sonra tekrar bir zam yapılacak. O zammın fiyatı da o günkü enflasyon durumuna göre belli olacak. Burası bir eğitim kurumu, eğitim kurumunun bu kadar zam alması normal değil. Biz geleceğin doktorları, ebeleri, hemşireleriyiz” ifadelerini kullandı.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Biruni Üniversitesi Senato Üyesi Prof. Dr. Fatma Çelik, öğrencilerin de protesto ettiği okul ücretine fazla zam yapıldığı iddiaları üzerine, "Son derece adilane konulmuş bir rakam" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem