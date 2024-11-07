ALES’e Girecekler Dikkat, Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 17 Kasım'da yapılacak 2024-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adayların, saat 10.00'dan itibaren sınavın yapılacağı binalara girişine ise izin verilmeyecek.

Kaynak: AA