ÖSYM Duyurdu: DGS Ek Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."