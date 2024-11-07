ÖSYM Duyurdu: DGS Ek Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, DGS ek tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sitesinden öğrenebilecek. Kayıt işlemleri ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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ÖSYM Duyurdu: DGS Ek Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 07 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."

ÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri BaşladıÖSYM Duyurdu! DGS Ek Yerleştirme Tercihleri BaşladıEğitim

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