Adaylar Dikkat! 2026-ALES/1 Başvuruları Başladı: İşte Son Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak 2026-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 Mayıs'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.trhttps://ais.osym.gov.tr/" adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Adaylar, 2026-ALES/1'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA