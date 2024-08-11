2024-YÖKDİL/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı
ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
Kaynak: AA