2024-YÖKDİL/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarı erişime açıldı.

2024-YÖKDİL/2 Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

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