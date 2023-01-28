Zelenskiy: Bahmut ve Vugledar yakınlarındaki durum son derece ağır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ordusuyla en ağır çatışmaların Donetsk bölgesine bağlı Bahmut ve Vugledar şehirlerinde sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy: Bahmut ve Vugledar yakınlarındaki durum son derece ağır

Zelenskiy, yayımladığı günlük görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili gelişmeler hakkında bilgi paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak çatışmalarının ülkesinin Donetsk bölgesinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Cephede, özellikle Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Vugledar yakınlarındaki durum son derece ağır olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunu Ukrayna'da sivil altyapıları "yok etmekle" suçlayan Zelenskiy, "İşgalciler mevzilerimize saldırmakla kalmıyor, çevrelerindeki bu kasabaları ve köyleri kasten yok ediyorlar." dedi.

İOC BAŞKANI THOMAS BACH'A ÇAĞRI

Zelenskiy, konuşmasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Thomas Bach'ı spor alanında Rusya'ya karşı kısıtlamalar uygulamaya davet etti.

Rus sporcularının olimpiyat oyunlarına katılmalarını yasaklayacak bir kararın henüz verilmediğini hatırlatan Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin mevcut başkanı Thomas Bach'ın açıklamalarından hayal kırıklığına uğramamak mümkün değil. Onunla birkaç kez konuştum. Rus sporcuları uluslararası yarışmalara geri döndürürse sporu savaş propagandasından nasıl koruyacağını kendisinden hiç duymadım."

Bach'ın savaş döneminde tarafsız kalmaması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Ve bu arada, bay Bach'ı Bahmut'a davet ediyorum. Tarafsızlığın olmadığını kendi gözleriyle görebilsin diye." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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