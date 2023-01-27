Kudüs'te sinagoga saldırı düzenlendi: 8 kişi hayatını kaybetti

Kudüs'te bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Kudüs'te sinagoga saldırı düzenlendi: 8 kişi hayatını kaybetti

Kudüs’ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi’nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şahsın saldırıyı tek başına düzenlediği belirtilirken bazı İsrailli kaynaklar, ölü ve yaralı sayının artabileceğini belirtti. 

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