Zelenski'den Erdoğan ve Guterres'e 'Tahıl Koridoru' mektubu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, tahıl anlaşmasının sürmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sektereri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

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Zelenski'den Erdoğan ve Guterres'e 'Tahıl Koridoru' mektubu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini belirtmiş ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini kaydetmişti. Ayrıca Erdoğan, cuma günü anlaşmayı uzatmakta hemfikir olduklarını söylemişti.

ZELENSKİ'DEN MEKTUP

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, tahıl anlaşmasının sürmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sektereri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Zelenski mektubunda "Tahıl anlaşması Rusya olmadan da sürdürülebilir. Rusya'nın çılgınlığından korunmalıyız" dedi.

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