EFJ'den 'Shengen' çağrısı: 'Ayrımcılığa son verin'

Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Schengen ülkelerinin Türklere yönelik vize uygulamalarını eleştirdi. Federasyon ayrıca "önyargı ve ayrımcılığa son verin" çağrısı da yaptı.

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EFJ'den 'Shengen' çağrısı: 'Ayrımcılığa son verin'

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Schengen ülkelerinin Türk gazetecilere yönelik vize uygulamalarını sert şekilde eleştiren bir açıklama yayımladı.

"CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Türk gazetecileri ve vatandaşlarının Schengen Bölgesine dahil 27 ülkeye vize başvurularında giderek artan sınırlamalara maruz kaldığına işaret eden EFJ, vize uygulamalarındaki "sistematik engeller"den ciddi endişe duyduğunu belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine atıfta bulunan EFJ, vize başvurularıyla ilgili incelemelerin sıkılaştırıldığını ve randevu alma sürecinde bile uzun bekleme süreleri yaşandığını kaydetti.

"RET ORANI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ"

Vize başvurularında ret oranının 2022'de yüzde 15 iken 2023'te yüzde 50'ye yükseldiğine dikkat çeken EFJ, "AB'ye üye ülkelerin Türk gazetecilerin vize başvurularına yönelik sistematikleştiği iddia edilen engellemelerden ciddi endişe duymaktayız. İş için sıklıkla yurt dışına seyahat eden gazetecilere sadece kısa süreli vizeler verildiğini ve bu suretle gazetecilerin her seferinde yeniden vize başvurusu yapma zorunda bırakılmalarını gözlemlemek alarm vericidir. Bu külfetli ve mali açıdan sürdürülebilir olmayan durumun ele alınması gereklidir" açıklamasını yaptı.

"FİİLİ VİZE AMBARGOSU"

EFJ Başkanvekili Mustafa Kuleli, "Schengen ülkelerinden, gazetecilere uygulanan bu fiili vize ambargosunu sona erdirmelerini talep ediyoruz. Diplomatik temsilcilikleri, Türkiye'den gazetecilere yönelik önyargılı ve ayrımcı yaklaşımlarını düzeltmeye çağırıyoruz. Bu önyargılar, muhabirlerin meslekî sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri önünde engel teşkil etmektedir" dedi.

EFJ açıklamasında, vize başvurusu reddedilen gazeteciler arasında spor spikeri Sinem Ökten'in adı sayıldı. Daha önce Avrupa ülkelerine iş için 50-60 kez gittiğini ifade eden Ökten'in geçen yıl önce Almanya ve ardından Fransa'ya yaptığı vize başvurularının reddedildiğine yer verildi.

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