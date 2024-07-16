Yunanistan'da Yangın Riski Artıyor: Bazı Bölgeler 'Çok Yüksek Yangın Riski' Kategorisine Dahil Edildi

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ülkenin bazı bölgelerini yangın riski açısından en üst kategori olan 'Kategori 4'e dahil ederek 'yüksek hazırlık seviyesinde olmaları talimatı'nı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adalarının yarın için "çok yüksek yangın riski taşıyan bölgeler" arasında yer aldığı belirtildi.

Öğle saatlerinde, Batı Trakya'da Gümülcine yakınlarında bulunan Bulatköy'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. 3 helikopter ile 16 itfaiyecinin müdahalesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.

Aynı saatlerde Siros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına ise havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Girit Adası, daha önce "çok yüksek yangın riski" olan "Kategori 4"e dahil edilmişti.

Kaynak: AA