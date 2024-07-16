Güney Afrika'da Orman Yangınında 6 İtfaiyeci Öldü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde çıkan orman yangınında 6 itfaiyeci hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'da Orman Yangınında 6 İtfaiyeci Öldü

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde orman yangınına müdahale eden 6 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Acil Servis Sözcüsü Roland Robertson, pazar günü Durban kentinin Boston kasabası yakınlarında çıkan yangında alevleri söndürmeye çalışan 6 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İtfaiyecilerin ölümüyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana orman yangınlarında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Yangınlarda 14 bin hektardan fazla alan ve 196 ev küle döndü. Bin 600 hayvan da telef oldu.
Eyalette geçtiğimiz hafta orman yangınlarında 7 kişi yaşamını yitirmişti.

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