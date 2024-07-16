Ukrayna'da Vurulacak Uçaklar İçin Ödül Verecekler

Rusya'da bir şirket Ukrayna'da vurulacak ilk F-15 ve F-16 savaş uçakları için para ödülü vereceğini açıkladı. Şirket yetkilisi "İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak" açıklamasında bulundu.

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Ukrayna'da Vurulacak Uçaklar İçin Ödül Verecekler

Rusya’da bir şirket Ukrayna’da vurulacak ilk F-15 ve F-16 savaş uçakları için 15 milyon ruble (yaklaşık 170 bin dolar) para ödülü vereceğini açıkladı.

Rusya’nın Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün düzenlenen törenle Ukrayna'daki çatışmalarda imha edilen bazı Leopard ve Abrams tankları için para ödüllerinin verildiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve para ödüllerini dağıtan FORES şirketinin Başkan Vekili İlya Potanin, "Bugün 17 tane Abrams ve Leopard için para ödüllerini verdik. Her biri için 500 bin ruble verildi." dedi.

Benzer ödülleri savaş uçakları için de sunma kararı aldıklarını belirten Potanin, "F-15 ve F-16 savaş uçaklarının imhası için de teşvik verilecek. İlk imha edilenler için ödül 15 milyon ruble olacak." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD, Hollanda ve Danimarka'nın yer aldığı koalisyonun Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını sağlamak için çalıştığını belirterek, "F-16'ların devri resmi olarak sürüyor ve Ukrayna bu yaz F-16'ları uçuracak." demişti.

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