Yunanistan'da orman yangınlarında yaklaşık 3 milyon dönüm zarar gördü

Yunanistan'da son 20 yılda çıkan 10 büyük orman yangınında 3 milyon dönüme yakın alanın zarar gördüğü açıklandı.

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Yunanistan'da orman yangınlarında yaklaşık 3 milyon dönüm zarar gördü

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'ne bağlı "FLAME" ekibinin uydu verilerinden derlediği analizde, 2003-2022 döneminde yaşanan 10 büyük yangında 2 milyon 800 bin dönümün üzerinde alanın etkilendiği belirtildi.

"Gün başına yanan alan" kriteriyle analizde sıralanan 10 büyük yangının yayılma hızının son derece büyük olduğu kaydedildi.

Günde 250 bin dönüm alanın zarar görmesi nedeniyle "en hızlı yayılan yangının" 2007'de Arkadia'da çıkan olduğu belirtilen analizde, en büyük 10 yangından 6'sının Mora Yarımadası'nda gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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