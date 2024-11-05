Yunanistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege ve Akdeniz'deki fay hatlarında son günlerde hareketlilik arttı. Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha oldu.

YUNANİSTAN'DA 4'LÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Achaea, Dytiki Ellada konumunda 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Saat 03:37 sıralarında yaşanan deprem, yerin 8.54 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilliye göre deprem yerin 3.9 km derinliğinde oldu.