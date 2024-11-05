Yunanistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Yunanistan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin detaylarıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Yunanistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege ve Akdeniz'deki fay hatlarında son günlerde hareketlilik arttı. Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bir deprem daha oldu.

Yunanistan'da 4 Büyüklüğünde Deprem - Resim : 1

YUNANİSTAN'DA 4'LÜK DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Achaea, Dytiki Ellada konumunda 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. Saat 03:37 sıralarında yaşanan deprem, yerin 8.54 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Kandilliye göre deprem yerin 3.9 km derinliğinde oldu.

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