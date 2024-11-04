YSK Başkanı Ahmet Yener ABD’de: Başkanlık Seçimlerini Takip Edecek

ABD Başkanlık seçimleri yarın yapılacak. TSK Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki heyet, başkanlık seçimini takip etmek için ABD’ye gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener ABD’de: Başkanlık Seçimlerini Takip Edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimi için Washington'a geçecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener ABD’de: Başkanlık Seçimlerini Takip Edecek - Resim : 1

Federal Seçim Komisyonu'nu ziyaret edecek olan YSK heyeti, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumlarda da görüşme ve incelemelerde bulunacak, oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.

ABD'de Seçim Yarışı Kızıştı: Trump, 'Barışın Adayıyım' Dedi, Kamala Harris'i SuçladıABD'de Seçim Yarışı Kızıştı: Trump, 'Barışın Adayıyım' Dedi, Kamala Harris'i SuçladıDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
ABD seçimleri ABD YSK Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ahmet Yener
Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: 1 Bardağı Bile Kolesterolü Sıfırlıyor
Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor Halk Arasında Beşbıyık Olarak Biliniyor: 7 Tane Yiyince Böbrekleri Temizliyor
İsrail Suriye'nin Başkenti Şam'a Hava Saldırısı Düzenledi İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi
Kuzey Kore Askerleri Rusya'da! Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık Güney Kore'den Ukrayna'ya Silah Yardımına Yeşil Işık
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sona Erdi: Binlerce Çocuğa Ulaşamadı Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sona Erdi: Binlerce Çocuğa Ulaşamadı
Yahya Sinvar'ın Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 72 Saat Boyunca... Yahya Sinvar'ın Otopsisinde Dikkat Çeken Detay