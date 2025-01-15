Yoon'un Gözaltına Alınmasının Yankıları Sürüyor: Japonya'dan Açıklama

Güney Kore, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Japonya, sıkıyönetim ilanı nedeniyle Güney Kore devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını ‘endişeyle’ takip ettiğini duyurdu.

Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, Yoon'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Hayaşi, Güney Kore'deki gelişmeleri ve Yoon'un gözaltına alınmasını ‘endişeyle’ takip ettiklerini belirterek, “Japonya ve Güney Kore ilişkilerinin önemi değişmeyecektir. Japonya, Güney Kore'yi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edebilecek önemli bir komşu olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: DHA