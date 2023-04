Yeni NASA yöneticisi, Carl Sagan'ın kitabına el basarak yemin etti

ABD'nin başkenti Washington'daki NASA genel merkezinde 6 Nisan'da Dr. Makenzie Lystrup için tören düzenlendi. Lystrup burada NASA Başkanı Bill Nelson'ın huzurunda Soluk Mavi Nokta'ya el basarak yemin etti.

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR EKİBE LİDERLİK ETMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Gezegenbilimci Lystrup'ın "doğal lider" olduğunu söyleyen NASA Başkanı Nelson, yeni müdürün yönetiminde uzay araştırma laboratuvarının yenilik ve keşif yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Merkezin ilk kadın direktörü olan Lystrup ise "Böylesine çeşitliliğe sahip, harika ve dünyaca ünlü bir ekibe liderlik etmekten dolayı onur duyuyorum" dedi.

KİTAP HAKKINDA

Kozmos belgeseliyle de bilinen ünlü ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Sagan, uzayı anltttığı kitabında bu görüntünün ardından şu sözleri kaleme almıştı: "O noktayı yeniden inceleyin. O, burası. O, evimiz. O, biziz! Üzerinde; sevdiğiniz herkes, bildiğiniz herkes, duyduğunuz herkes yaşıyor. Var olmuş tüm insanlar yaşamlarını orada geçirdiler. Keyif ve acının bir toplamı"

Sagan sözlerini "Türümüzün tarihindeki kendinden emin binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin; her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, medeniyetin her yaratıcısı ve yıkıcısı, her kral ve köle, her aşık çift, her anne ve baba, umutlu çocuk, mucit ve kaşif, her ahlaki öğretmen, yozlaşmış her politikacı, her süperstar, her yüce lider, türümüzün tarihindeki her aziz ve her günahkar orada yaşadı" ifadeleriyle sürdürmüştü.

İlk kez 1994'te yayımlanan kitap adını, uzay aracı Voyager 1'in yakaladığı, Dünya'nın ikonik görüntüsünden alıyor.