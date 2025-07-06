Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenlerinin çaldığına yönelik bir açıklama yaptı.

Açıklamada, füzeye müdahale edilerek düşürüldüğü bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AA