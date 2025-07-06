Ukrayna ve ABD Arasında Tarihi Anlaşma! Yüz Binlercesi Yolda… Savaşta Yeni Dönem mi Başlıyor?

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta 3 yıl geride kalmışken, iki ülke arasındaki barış müzakereleri de devam ediyor. Üçüncü barış masası için İstanbul işaret edilirken, Ukrayna’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

UKRAYNA VE ABD ARASINDA İHA BİRLİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında önemli açıklamalar yapan Zelenskiy “Bu, şimdiye kadar yaptığımız en yapıcı ve en etkili görüşmeydi” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ABD ile İHA üretiminde iş birliğini artırmak için hafta içinde somut bir adım atıldığını duyurdu.

Zelenskiy “Bu, Ukrayna'ya bu yıl özel şartlarla yüz binlerce İHA ve gelecek yıl ise önemli ölçüde daha fazla İHA sağlayacak. Özellikle önleyici İHA'lar bizim net önceliğimizdir" dedi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Trump ile yapılan görüşmede Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçlarının masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, “Amerikan tarafıyla, İHA üretimini ciddi şekilde artıracak bir iş birliği konusunda mutabakata vardık. Ukrayna Savunma Bakanlığı ile önde gelen bir Amerikan savunma şirketi arasında anlaşma imzalandı” dedi.

Bu anlaşmayla, Ukrayna'nın bu yıl içinde yüz binlerce, önümüzdeki yıl ise daha fazla sayıda İHA’ya özel koşullarda erişeceğini kaydeden Zelenskiy, özellikle önleyici (savunma amaçlı) İHA’lara öncelik verdiklerini ifade etti.

Zelenskiy, Danimarka ile de ortak silah üretimi için bir anlaşma yapıldığını ve bu iş birliğinin Ukrayna'nın askeri altyapısını daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA