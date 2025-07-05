İsrail'den Lübnan'a Bombardıman: 1 Ölü, 2 Yaralı

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İsrail, Lübnan'da Hizbullah ile Kasım ayında sağlanan ateşkes anlaşmasını bir sefer daha ihlal etti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in güneydeki Bint Jbeil'de bir araca saldırı gerçekleştirdiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkes ilan edilmişti. Ancak İsrail ordusu, "Hizbullah tehditlerini" ortadan kaldırma iddiasıyla Lübnan'a zaman zaman saldırıları sürdürüyor.

Kaynak: İHA