Elon Musk Gazze için Starlink'i devreye sokacak

Elon Musk, Gazze için Starlin uydularını devreye sokacaklarını duyurdu.

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Elon Musk Gazze için Starlink'i devreye sokacak

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 22. güne girildi.

Gazze'ye yönelik kara operasyonuna hazırlanan İsrail, dün bir süredir beklediği hamleyi yaptı.

Kara operasyonuyla birlikte havadan da saldırılarına devam eden İsrail, Gazze'de 150 farklı noktayı bombaladı.

Ayrıca Gazze'de elektirik kesintisinin yaşandığı da biliniyor.

X(eski Twitter) ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Gazze için adım attı.

Musk, yaptığı açıklamasında, Starlink uydularını devreye sokacağını açıkladı.

Elon Musk'ın açıklaması şöyle:

"Starlink, Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı sağlayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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