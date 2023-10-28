Gazze'de Hamas'ın iki askeri yetkilisi öldürüldü iddiası

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 22. güne girildi.

Gazze'ye yönelik kara operasyonuna hazırlanan İsrail, dün bir süredir beklediği hamleyi yaptı.

Kara operasyonuyla birlikte havadan da saldırılarına devam eden İsrail, Gazze'de 150 farklı noktayı bombaladı.

Sivil hedefleri vurmaya devam eden İsrail, operasyonu daha da genişleteceğini belirtti.

Reuters, İsrail Güvenlik Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği 'Aksa Tufanı' saldırısına atıfla, saldırıyı planlayan isimlerden birinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Ordusu da Gazze Şehri Tugayı'nın deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ın da öldürüldüğünü öne sürdü.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Bölgede çatışmalar giderek artarken Birleşmiş Milletler Gazze için acil ateşkes çağrısı yapmıştı.

Gazze'de elektirik kesintisinin de yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem