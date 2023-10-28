ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırganın cesedi bulundu

ABD'de 2 gün önce yaşanan ve dehşete düşüren silahlı saldırının faili ölü olarak bulundu.

ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırganın cesedi bulundu

ABD'de 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cesedine ulaşıldı.

Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

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Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Maine eyaleti valisi Janet Mills, 13 kişinin de yaralı olduğunu ifade etmişti.

Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.

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