Usain Bolt'un milyonlarca doları kayboldu

Sekiz kez Olimpiyat şampiyonu olan  Usain Bolt'a ait bir hesaptan milyonlarca doların kaybolduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Usain Bolt'un milyonlarca doları kayboldu

The Guardian'da yer alan habere göre, Bolt'un menajeri Nugent Walker, Jamaika Mali Soruşturma Birimi ve Mali Hizmetler Komisyonu'nun yatırım şirketi Stocks and Securities Limited'deki (SSL) davayı incelediğini söyledi. SSL'nin de polisi aradığı anlaşılıyor.

Walker, Bolt'un SSL'deki hesaplarında tutarsızlıklar gibi görünen şeyleri ilk olarak Çarşamba günü fark ettiğini söyledi. Walker, Gleaner'a "Bunun temeline inmek için ilgili tüm adımlar atıldı" dedi.

Tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olarak kabul edilen Bolt, 100m, 200m ve 4x100m bayrak yarışlarında dünya rekorlarının sahibi. 36 yaşındaki oyuncu 2017'de emekli oldu ve bir dizi kazançlı sponsorluk anlaşmasına sahip. Yalnızca 2016'da sponsorluk, para ödülü ve katılım ücretlerinden 33 milyon dolar kazandı. 

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