Ürdün, Lübnan'dan Tahliyelere Başladı

Ürdün, İsrail saldırıları sonrasında Lübnan'da ikamet eden 44 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Lübnan ziyaretinin ardından açıklama yapan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kral Abdullah'ın Dışişleri Bakanlığı'na Lübnan'da yaşayan vatandaşlarının güvenliğinin temin edilmesinin öncelikli olduğu konusunda talimat verdiğini söyledi.

Safedi, Ürdün'e dönmek isteyen vatandaşlardan 44 kişinin Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nden bir askeri uçakla ülkeye getirildiğini aktardı.

Önceliklerinin Lübnan'a saldırıların durması olduğunu kaydeden Safedi, paralelinde ise Lübnan'a zaruri ihtiyaçlar çerçevesinde yardımların ulaştırılması olduğunu dile getirdi.

Safedi, açıklamasında, "Gazze'ye saldırıların derhal durmasını ve İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik tırmandırdığı tehlikeli gerginliği de derhal durdurmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eymen Safedi, Lübnan'a dün gerçekleştirdiği ziyarette, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve ülkedeki yetkililerle gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA