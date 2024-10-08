Gazze'de Can Kaybı 42 Bine Dayandı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne 7bir yıldır düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 56 artarak 41 bin 965'e çıktı. Yaralı sayısı da 97 bin 590'a yükseldi.

Gazze'de Can Kaybı 42 Bine Dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 368 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 56 kişinin öldüğü, 278 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 965'e, yaralı sayısının 97 bin 590'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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