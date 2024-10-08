Gazze'nin Kuzeyinde Sürgün Sürüyor

İsrail'in saldırılarına, açlığa ve bombardımanlara rağmen topraklarından ayrılmak istemeyen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, yeni bir sürgünle karşı karşıya.

Gazze'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni bir kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bölgedeki Filistinli gazetecilerin aktardığına göre, İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra top atışlarıyla da vuruyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinlileri bölgeden ayrılmaya zorlamayı sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cibaliya Mülteci Kampı'na yeni saldırılar düzenleneceğini belirtti.

Adraee, bölgedeki halktan yerlerinden ayrılarak güneye gitmelerini istedi.

250 BİN KİŞİ TERK ETMEDİ

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ikamet ediyordu.

Saldırılarla harabeye çevrilen ve açlığa mahkum edilen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 1 milyondan fazlası "güvenli olduğu" iddia edilen ancak daha sonra hedef alınan güneye göç etmek zorunda kaldı.

Ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyinde halkın bir kısmı ise İsrail saldırıları ve açlığa rağmen topraklarını terk etmedi.

Bugün itibarıyla Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 250 bin Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA