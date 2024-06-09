Ünlü televizyon sunucusu, Yunan adasında ölü bulundu!

Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda (Simi) kaybolan İngiliz sunucu Dr. Mike Mosley'nin, günler sonra cansız bedeni bulundu.

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Ünlü televizyon sunucusu, Yunan adasında ölü bulundu!

Tatil yaptığı Yunanistan'ın Sömbeki Adası'nda çarşamba günü yürüyüş için çıkan ve kaybolan ünlü İngiliz sunucu Dr. Michael Mosley'nin cansız bedeni bulundu.

Haber Global'in aktardığına göre; hava sıcaklığının 36 dereceyi gördüğü çarşamba günü tek başına yürüyüş yapmak için yola çıkan Mosley'nin 62 yaşındaki eşi Dr. Clare Bailey, yetkililere haber vermişti. Perşembe gününden beri adada yoğun bir arama-kurtarma çalışması devam ederken kötü haber bugün geldi.

İngiliz kamu kuruluşu BBC'ye çıkan Mosley'nin ailesine kötü haber verildi.

İngiltere'nin en tanınan doktorlarından biri olan ve verdiği diyet tavsiyeleriyle tanınan 67 yaşındaki Mosley'nin çok okunan kitapları da bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

Mosley ve eşinin Salı günü adaya iniş yaptığı ve bir hafta adada tatil yapmayı planladığı belirtilirken Yunan polisi ünlü doktorun yürüyüş yaparken yolunu karıştırarak tehlikeli bir yola saptığını düşünmüştü.

Önceki gün Yunan polisi Mosley'e benzeyen birinin başka bir kadınla bir taverna çekilmiş kamera görüntülerine ulaşmış fakat Mosley'nin eşinin incelemesi sonrasında bu adamın Mosley olmadığı anlaşılmıştı.

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