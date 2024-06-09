Gazze'de can kaybı 37 bini geçti

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 84'e, yaralı sayısı ise 84 bin 494'e yükseldi.

Gazze'de can kaybı 37 bini geçti

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 247 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere yönelik 8 saldırı gerçekleştirdiği, 283 kişinin hayatını kaybettiği, 814 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktıİsrail'in 245 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 731'e çıktıDünya

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 37 bin 84'e, yaralı sayısının ise 84 bin 494'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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